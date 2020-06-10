Дума рекомендует Минздраву ряд мер для совершенствования системы здравоохранения при ЧС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании в среду рекомендовали Минздраву принять ряд дополнительных мер для совершенствования системы здравоохранения в РФ в условиях чрезвычайных ситуаций или при возникновении угрозы распространения заболевания.

Рекомендации включены в постановление Госдумы по итогам правительственного часа главы Минздрава Михаила Мурашко, который прошел в нижней палате парламента 13 мая. Проект постановления внес на рассмотрение депутатов комитет Госдумы по охране здоровья. Согласно проекту, Госдума поддерживает принимаемые Минздравом меры по охране здоровья граждан РФ в период пандемии новой коронавирусной инфекциии и отмечает эффективную работу министерства по предотвращению ее распространения.

Между тем депутаты прописали ряд рекомендаций для правительства. В частности, Дума предлагает предусмотреть учреждение ведомственных наград для медработников, которые были привлечены к борьбе с новой коронавирусной инфекцией, а также обратить внимание на их недостаточную защищенность. В связи с этим депутаты предлагают организовать бесплатную выдачу медикам специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты и обеспечить работавших с инфицированными гражданами санаторно-курортным лечением. Необходимо также поддержать студентов медвузов, которые были привлечены к борьбе с инфекцией, отмечается в тексте постановления.

Кроме того, депутаты предлагают усилить контроль за выплатами стимулирующего характера медработникам, которые оказывали помощь заболевшим коронавирусной инфекцией. В тексте постановления также отмечается необходимость проработать вопрос дополнительного финансирования федеральных научных медицинских центров и медицинских вузов за счет госбюджета.

Помимо этого, депутаты рекомендуют разработать механизм привлечения медиков из частных клиник на работу в государственных медорганизациях в условиях чрезвычайных ситуаций или при возникновении угрозы распространения заболевания, ускорить доработку законопроекта "О биологической безопасности РФ", продолжить работу над законопроектом об оказании медпомощи при угрозе распространения заболевания с применением телемедицинских технологий, закрепить понятие "временные клинические рекомендации". В постановлении также говорится о создании на федеральном уровне постоянно действующего координирующего органа по реализации госполитики в сфере охраны здоровья граждан, а также научного противоэпидемического совета в структуре Минздрава.