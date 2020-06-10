Госдума уточняет правила медосмотра и диспансеризации военнослужащих

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, наделяющий правом определять порядок прохождения военнослужащими медосмотров и диспансеризации федеральные органы власти, в которых предусмотрена военная служба.

"Законопроект направлен на совершенствование порядка проведения медицинских осмотров и диспансеризации военнослужащих. Учитывая особенности прохождения военной службы, несения боевого дежурства, участия в специальных операциях, учениях и так далее, предлагается предоставить федеральным органам исполнительной власти, в которых предусмотрена такая служба, право по согласованию с Минздравом определять порядок проведения медицинских осмотров и диспансеризации личного состава", - сказал на заседании представляющий законопроект замминистра обороны Тимур Иванов.

По его словам, это позволит на ранних стадиях выявлять большинство заболеваний и снизить показатели смертности среди личного состава.

Согласно сопроводительным материалам к законопроекту, правительство наделяется правом определять порядок финансирования медосмотров и диспансеризации военнослужащих. Кроме того, исключается действующая норма об обязательном проведении медосмотров, диспансеризации и тестирования на наркотики для отдельных категорий граждан, уволенных с военной службы.