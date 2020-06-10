Режим ограничений в Архангельской области продлили до 15 июня

АРХАНГЕЛЬСК, 10 июня. /ТАСС/. Власти Архангельской области продлили до 15 июня ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий указ, подписанный врио главы региона Александром Цыбульским, опубликован в среду на сайте правовой информации.

Продлеваются ограничения, связанные с приостановлением бронирования мест, а также приемом и размещением постояльцев в пансионатах, санаторно-курортных организациях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, гостиницах и домах отдыха.

Кроме того, по-прежнему не будут работать организации общественного питания, исключая услуги по доставке еды навынос. Будут закрыты объекты розничной торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов, магазинов товаров первой необходимости, салонов сотовой связи и некоторых других торговых объектов.

Ранее власти Архангельской области сообщали, что в течение ближайшей недели не планируется отмена ограничений из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Обсуждение ослабления режима ограничений может начаться после 14 июня при условии снижения скорости распространения инфекции.

По данным регионального штаба, в Архангельской области 3 362 подтвержденных случая заражения коронавирусом, 944 пациентов выздоровели и выписаны. Значительное увеличение числа случаев заражения коронавирусом за последние несколько дней зафиксировано в Северодвинске, рост заболеваемости в городе в 2,8 раза выше, чем на остальных территориях региона. Всего в городе заразились 1 563 человека.