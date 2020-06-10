Медики больницы в Ижевске получили недоплаченные им средства

ТАСС, 10 июня. Прокуратура Удмуртии внесла представление главврачу больницы в Ижевске из-за нарушений при начислении выплат медработникам, в итоге сотрудники медучреждения получили доплату в размере более 280 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду надзорным ведомством.

В ходе проверки прокуратуры были выявлены нарушения прав сотрудников больницы. Расчет размера стимулирующих выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска заражения, произвели с нарушениями. В результате 19 сотрудников получили выплаты в меньшем размере.

"По результатам проверки прокурором района в адрес главного врача <...> внесено представление, по результатам рассмотрения которого медицинским работникам произведена доплата стимулирующих выплат на сумму более 280 тыс. руб., одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности", - отмечается в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 7,2 млн человек, около 410 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 493 657 случаев заражения, выздоровели 252 783 человека, умерли 6 358. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.