Победителями программы "Земский учитель" в Вологодской области стали 13 педагогов

ВОЛОГДА, 10 июня. /ТАСС/. Учителя из Вологодской, Липецкой, Волгоградской, Архангельской, Кировской, Псковской областей и Пермского края - всего 13 человек - переедут в Вологодскую область для работы по программе "Земский учитель" в 2020 году. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 20 февраля предложил с 2020 года запустить программу "Земский учитель", чтобы учителя при переезде на работу в малые города и села получали по 1 млн рублей.

"В Вологодской области определен список победителей программы "Земский учитель", в который вошли 13 человек: учителя из Вологодской, Липецкой, Волгоградской, Архангельской, Кировской, Псковской областей и Пермского края. Они займут вакансии педагогов русского языка и литературы, начальных классов, истории, технологии, музыки, ОБЖ и физической культуры и математики в школах Череповецкого, Вологодского, Усть-Кубинского, Шекснинского, Бабаевского, Грязовецкого, Харовского и Вашкинского районов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, больше всего заявок поступило на вакансии в Шекснинский, Череповецкий и Вологодский районы, а особой популярностью пользовались вакансии учителей начальных классов, русского языка и литературы, а также учителей физкультуры и технологии.

Программа "Земский учитель" стартовала в Вологодской области 10 января. На участие в отборе был подан 31 пакет документов, среди которых 14 человек из Вологодской области. Средний возраст участников - 35 лет. Комиссия по отбору претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты провела экспертную оценку документов и сформировала рейтинг участников.

Выплаты "земским учителям" будут производиться на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов. В 2020 году в бюджете области на выплаты "земским учителям" предусмотрено 13 млн рублей, из которых 10 млн - из федерального бюджета. В 2021 году на выплаты направят 12 млн рублей, в 2022-м - 10 млн.