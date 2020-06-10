В Северную Осетию прибыла вторая группа медиков из Москвы

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июня. /ТАСС/. Вторая бригада медиков из Москвы прибыла в Северную Осетию для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"Вторая бригада медиков из Москвы прибыла в Северную Осетию. Группу возглавил доктор медицинских наук, хирург Сергей Ларичев. Специалисты вместе с коллегами из республики будут лечить пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в республику прибыли шесть медицинских работников, имеющих опыт оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией в Москве и Московской области.

С 27 мая в республике находилась медицинская бригада, которую возглавил заместитель главного врача по филиалу для лечения коронавирусной инфекции ГКБ 67 им. Л. А. Ворохобова в Москве Константин Покровский. Она покинет регион в четверг. Покровский сообщал ТАСС о том, что ограничительные меры, введенные в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Северной Осетии, можно будет снимать через 12 дней. Ситуация в республике стабилизировалась.

Президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить в регионы, нуждающиеся в поддержке в борьбе с коронавирусом, бригады московских медработников, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования. В числе таких регионов оказалась и Северная Осетия.

В республике зафиксировано 3 440 случаев заболевания, 170 человек находятся на амбулаторном лечении, 91 - в больницах, 3 121 человек выздоровел, 58 умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остается 791 человек.