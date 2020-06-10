Запрет на продажу газовых баллончиков несовершеннолетним одобрили в Мосгордуме

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Мосгордума одобрила пакет законопроектов, направленных на борьбу с газовой токсикоманией - сниффингом, в том числе - запрет на продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы, а также штрафы за вовлечение детей в опасную зависимость. Законопроекты были приняты в ходе дистанционного заседания Мосгордумы в среду.

Таким образом, парламентарии поддержали инициативу, согласно которой газовые баллончики для заправки зажигалок, туристских плит, газовых горелок и т. д. предлагается запретить к продаже несовершеннолетним. Также предлагается обязать производителей наносить на товары возрастную маркировку.

"Помимо ограничений продажи баллончиков несовершеннолетним и нанесения обязательной маркировки "18+", предполагается создание специализированных программ по профилактике сниффинга, запрет его пропаганды в интернете, информационная работа с учителями, родителями и подростками. Кроме того, устанавливается ответственность за вовлечение подростков в смертельно опасную зависимость", - сказал в ходе заседания редактор законопроектов, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Штрафы

Продажа несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы, в случае принятия данных законов повлечет штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей - для физических лиц, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей - для должностных лиц, от 100 тыс. до 150 тыс. рублей - для юридических лиц.

За "вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления сжиженных углеводородных газов путем вдыхания" предусмотрены штрафы от 4 до 5 тыс. рублей для физических лиц, для должностных лиц - от 5 до 10 тыс. рублей, для родителей или законных представителей несовершеннолетних, а также лиц, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, - в размере 5 тыс. рублей.

Одобренные предложения о внесении изменений в законы города Москвы "О молодежи" и "Об охране здоровья" являются нормативной базой для создания специализированных программ по профилактике сниффинга. Проблема газовой токсикомании будет включена в план работы антинаркотической комиссии города Москвы, к ее решению планируется подключить городскую систему здравоохранения. Кроме того, планируется организовать широкую информационную работу, поскольку сегодня многие учителя и родители даже не подозревают о существовании такого явления, как сниффинг.

Ранее Щитов пояснил ТАСС, что проблема сниффинга не была отражена ни в федеральном, ни в региональном законодательстве; поэтому не ведется статистика по проблеме, не фиксируется динамика ее распространения, нет специализированных программ профилактики, информационной работы с родителями, учителями и самими подростками. Тем не менее известно, что за последние два года из-за сниффинга в России погибли 267 детей. По словам автора законопроекта, товары, которые используют снифферы, сегодня легко доступны: продаются повсеместно и стоят недорого.