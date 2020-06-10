Жители Ростовской области украсили окна накануне Дня России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. В честь Дня России в Ростовской области пройдут мероприятия, одним из которых стала Всероссийская акция "Окна России". Об этом говорится в распространенном в среду сообщении управления информационной политики правительства Ростовской области.

"Акция продлится до 12 июня, в ней могут принять участие все желающие. Для этого необходимо украсить окна в жилых домах, общественных учреждениях (детских садах, поликлиниках, школах) рисунками и надписями, посвященными России или своей малой родине, с помощью красок, наклеек, трафаретов так, чтобы украшенное окно было видно с улицы", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, каждый сможет изобразить на своем окне рисунки, которые "олицетворяют нашу страну".

"Особое внимание при проведении акции уделяется оформлению окон родителями совместно с детьми, так как любовь к родине начинается именно с семьи", - сказал Гуськов.

В управлении информполитики отметили, что в акции уже приняли участие воспитанники ростовской школы-интерната №28 и студенты Ростовского государственного экономического университета.