Власти Тверской области направят еще порядка 50 млн рублей на надбавки медработникам

ТАСС, 10 июня. Более 3,2 тыс. медицинских работников Тверской области получат дополнительную стимулирующую надбавку от 5,5 тыс. до 27,9 тыс. рублей из бюджета региона. Всего на эти цели направят свыше 50 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"В Тверской области 50,8 млн рублей направят дополнительно на стимулирующие выплаты медикам стационаров, специалистам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, лаборантам и сотрудникам неинфекционных бригад скорой помощи. Всего выплаты будут направлены на стимулирующие доплаты более 3,2 тыс. сотрудникам 36 организаций здравоохранения", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, надбавка для врачей больниц составит 27,9 тыс. рублей, среднего персонала - 13,9 тыс. рублей, младшего персонала - 8,3 тыс. рублей. Для врачей скорой помощи - 22,3 тыс. рублей, фельдшеров и медсестер - 11,1 тыс. рублей, для диспетчеров - 5,5 тыс. рублей.

Ранее доплаты получили медики, работающие в инфекционных госпиталях и в составах инфекционных бригад скорой помощи в муниципалитетах, где зафиксировано наибольшее количество случаев заражения - в Твери, Кимрах, Ржеве, Бежецком, Конаковском районах, Вышневолоцком и Нелидовском городских округах.

В Тверской области, по данным на 10 июня, выявлено 2 314 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1495 человек выздоровели, 49 - умерли.