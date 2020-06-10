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Пандемия коронавируса нового типа

В Нижегородской области начали принимать доноров, выздоровевших после коронавируса

При этом донор должен выздороветь не менее чем за месяц до сдачи плазмы

ТАСС, 10 июня. Прием доноров, вылечившихся после заражения коронавирусной инфекцией, начали в Нижегородской области, одно из условий - выздоровление пациента не менее чем за месяц до донорства. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Донорами для заготовки плазмы выступили четыре человека, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию и в чьей крови антитела к вирусу содержатся в достаточной пропорции. Желающих принять участие в сдаче плазмы гораздо больше. Наши специалисты осуществляют достаточно строгий отбор. Например, одно из условий донорства - человек выздоровел не менее чем за месяц до донорства", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По его словам, медработники региона следят за тем, как переливают антикоронавирусную плазму в других субъектах РФ и за рубежом. Как уточнил Никитин, методика является экспериментальной и нуждается в тщательном изучении. При необходимости регион будет иметь необходимый запас, работа будет продолжена, отметил губернатор.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области выявили 13 038 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 5 975 человек.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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