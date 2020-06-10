В Нижегородской области начали принимать доноров, выздоровевших после коронавируса

ТАСС, 10 июня. Прием доноров, вылечившихся после заражения коронавирусной инфекцией, начали в Нижегородской области, одно из условий - выздоровление пациента не менее чем за месяц до донорства. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Донорами для заготовки плазмы выступили четыре человека, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию и в чьей крови антитела к вирусу содержатся в достаточной пропорции. Желающих принять участие в сдаче плазмы гораздо больше. Наши специалисты осуществляют достаточно строгий отбор. Например, одно из условий донорства - человек выздоровел не менее чем за месяц до донорства", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По его словам, медработники региона следят за тем, как переливают антикоронавирусную плазму в других субъектах РФ и за рубежом. Как уточнил Никитин, методика является экспериментальной и нуждается в тщательном изучении. При необходимости регион будет иметь необходимый запас, работа будет продолжена, отметил губернатор.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области выявили 13 038 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 5 975 человек.