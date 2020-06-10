В Башкирии с 22 июня откроются детские санатории и лагеря с медперсоналом в штате

УФА, 10 июня. /ТАСС/. Детские санатории и лагеря с медперсоналом в штате откроются в Башкирии с 22 июня. Соответствующие изменения глава республики Радий Хабиров внес в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

"С 22 июня начнут работу детские санатории, профилактории и санаторно-оздоровительные лагеря, имеющие в штате медицинский персонал, в которых проводится лечение детей. Подготовка к их открытию начнется с 15 июня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы республики.

Согласно новой редакции документа, дети до 17 лет не должны находиться в общественных местах без сопровождения родителей с 22:00 до 10:00 вместо прежних с 20:00 до 14:00.

Кроме того, начнут работать автошколы. "С 15 июня возобновляется работа образовательных организаций, которые работают по программам дополнительного профессионального образования, связанным с практической подготовкой, в том числе обучением водителей транспортных средств различных категорий", - говорится в сообщении.

Режим самоизоляции в Башкирии снят с 12 мая, разрешена работа торговых центров, музеев библиотек, обязательно ношение масок и перчаток в общественных местах. По состоянию на 10 июня в регионе 4 194 случая заражения коронавирусом, умерли 18 человек, на лечении в стационарах остаются 1 470.