В Адыгее коэффициент распространения коронавируса вырос вдвое за две недели

МАЙКОП, 10 июня. /ТАСС/. Власти Адыгеи заявили о росте коэффициента распространения коронавируса среди населения за последние две недели в два раза, что делает пока невозможным переход ко второму этапу снижения ограничительных мер, сообщает в среду по итогам заседания оперштаба региона пресс-служба главы республики.

"С момента выхода на первый этап снятия ограничений в республике наблюдается изменение эпидобстановки: с 29 мая до 10 июня коэффициент распространения заболевания повысился с 0,7% до 1,5%. За последние четыре дня прирост составил 220 больных, только 55 человек за последние сутки <…> Эпидобстановка пока не позволяет переходить на дальнейшее смягчение ограничительный мер", - говорится в сообщении со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Адыгее Сергея Завгороднего.

Сейчас в республике 138 очагов, в которых выявлено более 2 тыс. контактных лиц. Участились случаи выявления больных в организациях с большим количеством контактных лиц. Для таких организаций на сегодняшний день выдано 59 предписаний о проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий. Увеличивается и число пациентов в пожилом возрасте, уточнили в пресс-службе.

"Лекарственных средств достаточно, постоянно пополняется и запас средств индивидуальной защиты для медперсонала. При необходимости больницы готовы к увеличению нагрузки. Свободный коечный фонд сейчас составляет 141,8%", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на первом этапе снятия ограничений в республике открываются парикмахерские, непродовольственные магазины с отдельным входом, организации иных форматов торговли, включая уличные, вышли на линию троллейбусы. Во вторник было принято решение о возобновлении работы вещевых торговых павильонов на территории рынков, небольших торговых центров и парков.

По данным регионального оперативного штаба, по состоянию на среду в Адыгее коронавирусная инфекция выявлена у 1 213 человек, на лечении находятся 527. С начала пандемии в республике выздоровел 674 человека, умерли 12. Больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Майкопе (346) и Красногвардейском районе (250).