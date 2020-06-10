Бригада медиков под руководством главврача "Коммунарки" Проценко прибыла в Дагестан

МАХАЧКАЛА, 10 июня. /ТАСС/. Бригада московских медиков под руководством главного врача больницы в поселке Коммунарка в Москве Дениса Проценко прибыла в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Самолет с московскими медиками приземлился в аэропорту Махачкалы, сообщает корреспондент ТАСС. Бригаду медиков во главе с Денисом Проценко встретили глава республики Владимир Васильев, министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов, вице-спикер Народного собрания (парламента) Дагестана Елена Ельникова и депутат Народного собрания, председатель республиканского комитета профсоюза медработников Зумруд Бучаева.

По словам Проценко, он и его коллеги привезли в республику очередную партию лекарственных препаратов для лечения пациентов в наиболее тяжелом состоянии.

"К сожалению, тот вирус имеет самую большую проблему - пока не существует специфического лекарственного препарата, который его бы мог бы уничтожить, его поиск продолжается. Поэтому во многом лечение, которое мы проводим - симптоматическое, то есть мы лечим не причину, а последствия - тот же цитокиновый шторм у самых тяжелых пациентов. Департамент здравоохранения передал для этого очередную партию лекарственных препаратов, которые мы привезли", - сказал Проценко, отвечая на вопрос ТАСС о плане работы медицинской бригады в республике.

По его словам, в первую очередь он и его коллеги намерены встретиться с первой бригадой московских специалистов, которые работали в Дагестане в течение двух недель.

Проценко не исключает, что, несмотря на снижение заболеваемости, количество тяжелых больных с коронавирусной инфекцией в ближайшее время может возрасти.

"Мы видим тенденцию медленного стихания, ухода эпидемии, тем не менее, для врачей это остается большим вызовом, потому что в хвосте эпидемии всегда остаются наиболее тяжелые больные... Этот "хвост" эпидемии для медиков всегда очень неприятен - на фоне радости от того, что справились с проблемой, мы, как правило, в конце теряем больше пациентов, потому что остаются наиболее тяжелые", - пояснил главврач "Коммунарки".



Помощь региональных властей



Глава Дагестана поблагодарил Проценко и его коллег за помощь республике и пообещал оказывать все необходимую помощь.

"У вас есть бесценный опыт… Конечно, вы сможете дать бесценные консультации, советы, помочь нашим пациентам. Мы завтра провожаем предшествующих вам специалистов… Мы гордимся тем, что они высоко оценивают наших врачей, их профессионализм, их умение, знания ... Мы будем вам помогать, то, что нужно организовывать", - сказал Васильев.

Ранее сообщалось, что в регионы России направлены шесть московских медицинских бригад, они будут работать в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Забайкальском крае, Владимире и Пскове. Прибывшие бригады сменят врачей, которые сейчас оказывают помощь в регионах в борьбе с коронавирусом по поручению мэра Москвы. Медики первых бригад передадут информацию о ситуации в регионе коллегам и в ближайшее время вернутся в столицу.

По данным регионального оперштаба, на 10 июня по Республике Дагестан 6 175 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (плюс 98 за сутки), 4 636 человек выздоровели (плюс 25 за сутки). Умерли 309 человек с подтвержденным коронавирусом. В республике проведено 106 018 тестов, более 7 тыс. человек находятся в изоляции. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции, жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости, максимально ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию 1,5 м. Режим самоизоляции в Дагестане планируется снимать поэтапно с 15 июня.