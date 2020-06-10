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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: Израиль продлил до 1 июля запрет на въезд иностранцев в страну

Продлено также действие предписания Минздрава Израиля об обязательном двухнедельном карантине для возвращающихся спецрейсами на родину израильтян

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июня. /ТАСС/. Власти Израиля уведомили в среду иностранные авиакомпании, что запрет на въезд в страну для иностранных граждан, введенный 18 марта для предупреждения распространения коронавируса, продлен до 1 июля. Об этом сообщает государственное израильское радио KAN.

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По данным радиостанции, до 1 июля продлено также действие предписания Минздрава Израиля об обязательном двухнедельном карантине для возвращающихся спецрейсами на родину израильтян. KAN отмечает, что в предыдущий раз запрет на въезд в страну для иностранцев и положение об изоляции на 14 дней возвращающихся граждан страны продлевались властями в мае и действовали до 15 июня.

В Израиле с 15 мая власти разрешили проведение массовых мероприятий с участием до 50 человек, 17 мая открылись школы, 20 мая - пляжи, с 27 мая была разрешена работа бассейнов, ресторанов и кафе. 30 мая впервые за месяц за 24 часа было выявлено более 100 заразившихся коронавирусом, 6 июня этот показатель достиг 160. 8 июня правительство страны приняло решение перенести на более поздние сроки реализацию дальнейших шагов по снятию карантинных ограничений, в частности, в тот же день не было возобновлено движение пассажирских поездов, как планировалось.

С 27 мая из основных предписаний Минздрава в Израиле остаются в силе обязательное соблюдение дистанции в два метра между людьми и ношение защитных медицинских масок вне дома. Отсутствие маски наказывается штрафом в 200 шекелей (около 55 долларов).

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 7,2 млн человек, около 410 тыс. умерли.

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