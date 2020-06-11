В США ассоциация гонок NASCAR запретит демонстрацию флага конфедератов на ее мероприятиях

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Руководство Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) США намерено запретить демонстрировать флаг конфедератов на организуемых ею мероприятиях и соревнованиях. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду в Twitter ассоциации.

Речь идет о полотнище с синим крестом с белыми звездами на красном фоне. Под флагом Конфедерации во время Гражданской войны в США солдаты рабовладельческого Юга сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено, однако эмблема осталась в некоторых штатах, несмотря на то, что многие темнокожие американцы считают ее символом угнетения и расизма. Флаг, в частности, популярен среди поклонников организуемых NASCAR гонок.

"Демонстрация флага конфедератов будет запрещена на всех мероприятиях и объектах NASCAR", - говорится в заявлении ассоциации. В ней подчеркнули, что наличие флага мешает "поддерживать доброжелательную и инклюзивную обстановку" для всех зрителей и участников соревнований.

Споры о целесообразности наличия символики конфедератов разгорелись в США с новой силой в свете смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании стражей порядка были уволены, в последующие дни им были предъявлены обвинения.

После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.