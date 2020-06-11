В Хабаровском крае снят режим самоизоляции

ХАБАРОВСК, 11 июня. /ТАСС/. Власти Хабаровского края сняли для большинства жителей режим самоизоляции, действовавший из-за распространения коронавирусной инфекции с начала апреля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Режим самоизоляции снят. Исключение составляют жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями", - сказал представитель пресс-службы. При этом в регионе сохраняется масочный режим. Ряд условий действует для совершения прогулок и занятий спортом на улице. Соблюдая режим дистанцирования, вместе могут гулять не более двух человек. Эти же условия применимы и к спортивным занятиям.

С 11 июня в крае разрешили возобновить работу детским садам, фитнес-клубам, библиотекам, торговым залам. Фитнес-клубы смогут работать с загрузкой не более 25%, торговые залы - с учетом того, что на одного посетителя приходится не менее четырех квадратных метров. Для жителей также открыли парки, скверы и набережные.

С 18 июня открываются летние веранды кафе и ресторанов. Организации и зоны отдыха в регионе были закрыты в крае с конца марта.

Во время действия режима самоизоляции жителям края не разрешалось выходить из дома за исключением случаев, когда нужна была экстренная медицинская помощь или была прямая угроза жизни или здоровью, если человек следует на работу и обратно, направляется в ближайший магазин от дома за товарами, услугами или работами, выгуливает домашних животных. В мае жителям разрешили гулять. Для людей старше 65 лет был введен режим полной изоляции.

В Хабаровском крае с начала пандемии зарегистрировано свыше 2,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции, 1,4 тыс. человек выздоровели, 18 скончались.