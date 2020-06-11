Опрос: большинство россиян согласны с ограничениями из-за коронавируса

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян в целом согласны с установленными ранее ограничениями в условиях пандемии коронавируса, пятая часть считает, что ограничений должно было быть больше. Такие данные приводятся в опросе, проведенном РГС Банком.

"Большинство опрошенных были в целом согласны с установленными ранее ограничениями (77%). Из них дополнительно отметили, что ограничений должно было быть больше, 20% россиян, меньше - 24%. Не согласны с тем, что введение самоизоляции было в принципе необходимо, оказались 13% опрошенных", - говорится в исследовании.

Кроме того 20% россиян надеялись, что карантинные ограничения снимут еще в мае, 13% "пессимистов" наоборот предполагали, что дома придется сидеть все лето. Только 9% соотечественников отметили, что, по их мнению, вирус будет теперь возвращаться волнами, как и режим самоизоляции. И всего 6% опрошенных россиян посчитали, что на самом деле никакой эпидемии нет.

Также отмечается, что среди респондентов в возрасте от 18 до 30 лет 57% опрошенных ожидали снятия ограничений в июне по сравнению с 45% среди респондентов в возрасте старше 55 лет. При этом среди женщин доля тех, кто "угадал" месяц отмены карантина оказалось больше - 54% среди женской аудитории против 50% среди мужской.

Опрос проводился в мае среди 1000 россиян в возрасте 18+, география исследования - города России с населением более 100 тыс. человек.