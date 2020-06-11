Защита Ярошенко намерена войти в групповой иск к администрации тюрьмы в США

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июня. /ТАСС/. Защита Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме Данберри, рассчитывает войти в групповой иск к администрации пенитенциарного учреждения, чтобы добиться освобождения летчика. Об этом сообщил ТАСС в четверг адвокат россиянина Алексей Тарасов.

"Надеемся, что, получив материалы Ярошенко о состоянии здоровья, полный комплект, мы сможем сделать сильный аргумент для включения Константина в класс уязвимых заключенных, находящихся в Данберри, которые подлежат освобождению по решению федерального судьи", - сказал собеседник агентства.

По словам Тарасова, тюрьма в данный момент подготавливает комплект медицинских документов Ярошенко, которые позволят войти в иск, поданный группой американских правозащитных организаций в федеральный суд Коннектикута против начальника тюрьмы Данберри.

Как отметил защитник, судья, рассматривающий иск, не был удовлетворен поверхностным анализом, который провела тюрьма в отношении заключенных, имеющих проблемы со здоровьем. "Если в истории болезни пациента присутствуют определенные коды, соответствующие заболеваниям, тогда узника включали в список лиц, которые потенциально имеют проблемы со здоровьем, несопоставимые с коронавирусом. Но эти коды, которые находятся в тюремной базе данных, далеко не соответствуют реальному состоянию здоровья каждого из заключенных", - отметил Тарасов.

Накануне, по словам Тарасова, стало известно, что администрация тюрьмы могла уничтожать часть медицинских документов заключенных. "Вчера в рамках этого судебного дела было заявлено ходатайство о том, чтобы признать медицинскую помощь в тюрьме неадекватной, и это связано в первую очередь с тем, что тюрьма уничтожила информацию о том, когда и кто обращался за медицинской помощью", - сказал адвокат. Для обращения за медицинской помощью заключенные тюрьмы каждый раз заполняли специальные формы. В рамках рассмотрения коллективного иска вскрылось, что администрация учреждения уничтожала эти документы по прошествии недели.

Дело Ярошенко

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США Ярошенко был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

4 июня посольство России в США в очередной раз призвало американские власти освободить находящихся в американских тюрьмах граждан РФ из-за угрозы заражения коронавирусом. По словам главы российского дипломатического представительства в Вашингтоне Анатолия Антонова, особое беспокойство вызывают лица, страдающие серьезными заболеваниями, которые в первую очередь подвержены риску заражения коронавирусом. В их числе Антонов назвал Константина Ярошенко, Виктора Бута, Романа Селезнева, Богдану Осипову и Олега Никитина.