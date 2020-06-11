Экс-генпрокурор США Линч поможет с проверкой действий полиции Нью-Йорка на демонстрациях

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Лоретта Линч, занимавшая пост министра юстиции, генерального прокурора США в 2015-2017 годы, поможет генеральному прокурору штата Нью-Йорк Летиции Джеймс проводить проверку правильности действий полиции одноименного города во время демонстраций протеста, проходивших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом Джеймс сообщила в среду в своем Twitter.

"Бывший генпрокурор США Лоретта Линч и директор - основатель проекта в Университете штата Нью-Йорк Барри Фридмен будут выполнять функции советников в моем разбирательстве с полицией Нью-Йорка. Их поддержка придаст должный размах разбирательству", - написала Джеймс. Профессор Фридмен преподает право на факультете юриспруденции данного университета.

Генпрокурор штата напомнила, что Линч в свое время проводила расследования эксцессов, допущенных сотрудниками органов порядка ряда городов, включая Чикаго (штат Иллинойс). В Чикаго такое расследование выявило практику непропорционального применения силы полицейскими по отношению к гражданскому населению. Как результат, управление полиции этого города пришлось переформировывать и реформировать.

Генпрокурор Нью-Йорка проводит проверку по распоряжению губернатора Эндрю Куомо. Он требует результатов разбирательства в течение 30 дней.