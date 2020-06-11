Врачи из Москвы прибыли на Камчатку для борьбы с коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июня. /ТАСС/. Два инфекциониста прилетели в четверг из Москвы на Камчатку, чтобы по просьбе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой помочь местным медикам в борьбе с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы краевого парламента Екатерина Колч.

Ранее на этой неделе Яровая направила письмо в Координационный совет при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в Минздрав и Роспотребнадзор с просьбой направить специалистов на Камчатку для помощи региону в условиях пандемии.

"Сегодня утром медики прилетели на Камчатку", - сказала Колч. В регион прибыли инфекционисты с опытом борьбы с инфекционными болезнями и разворачивания госпиталей в самых сложных условиях.

На Камчатке зарегистрировано 1,2 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 425 человека выздоровели, 28 пациентов умерли.