Интернаты и реабилитационные центры Сахалинской области уходят на превентивную изоляцию

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции приняли решение о переводе социальных учреждений с детьми, инвалидами и пожилыми на превентивную изоляцию. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Режим превентивной изоляции подразумевает, что сотрудники будут находиться вместе с проживающими в учреждении постоянно. Их график работы и отдыха будет организован по сменам в соответствии ТК РФ. Через 14 дней заступит следующая смена на тот же период", - сказали в пресс-службе.

По информации областных властей, всего в регионе имеется 16 социальных учреждений для детей, пожилых граждан и инвалидов. Все они переходят на особый режим работы.

В настоящее время в Сахалинской области лечение от коронавирусной инфекции проходят 187 человек, 78 пациентов выздоровели и выписались из больницы. Не зарегистрировано ни одного смертельного случая. Островной регион входит в число субъектов страны с самой благоприятной эпидобстановкой на фоне пандемии.