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В работе Instagram произошел сбой

По данным сервиса Downdetector, в России о неполадках сообщают преимущественно жители Москвы

ТАСС, 11 июня. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в ночь на четверг в ряде стран, в том числе в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, во многих странах Европы, а также в Бразилии и Индии. В России о неполадках сообщают преимущественно жители Москвы.

По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 53%), 31% не могут зайти в свой аккаунт, еще порядка 15% не могут просматривать сториз.

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БразилияСШАИндияРоссия
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