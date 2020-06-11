В Сахалинской области восстановят авиасообщение между бывшей и нынешней столицами региона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Власти Сахалинской области приняли решение к концу этого года связать авиасообщением расположенные на Сахалине города Южно-Сахалинск и Александровск-Сахалинский. Об этом сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства региона Валерий Спиченко.

"В Сахалинской области разрабатывается большая программа по восстановлению малой авиации, в том числе посадочной площадки в Александровске-Сахалинском. Более того, она находится у нас в приоритетном плане. Программа минимум: начать полеты уже в конце этого года после того, как одна из наших местных компаний приобретет воздушные суда, способные выполнять посадку на грунтовые полосы", - сказал министр.

По информации главы ведомства, приобрести самолеты для сообщения с Александровск-Сахалинским планируется к концу ноября. К этому времени грунтовая полоса будет приведена в порядок. Подготовительная работа уже ведется. В августе власти намерены начать земляные работы по восстановлению полосы.

Александровск-Сахалинский расположен в 561 км к северу от Южно-Сахалинска. На его территории имеется взлетно-посадочная полоса (ВПП). Местный аэропорт на протяжении многих лет выполнял народно-хозяйственные задачи, зимой в район доставлялись охотники на места промысла. В дальнейшем аэропорт забросили, место взлета воздушных судов поросло травой, в последний раз по назначению полосу использовали в 2016 году.

Александровск-Сахалинский является административным центром Александровск-Сахалинского городского округа, расположен в центральной части Сахалина на западном побережье у Татарского пролива. С 1909 по 1947 годы город был центром островного региона. В настоящее время в нем проживают примерно 9,5 тыс. человек, во всем районе - более 11 тыс.