Группы помощи морским животным создадут на Дальнем Востоке по президентскому гранту

ТАСС, 11 июня. Группы помощи раненым и запутавшимся в пластиковых отходах морским животным организуют на Дальнем Востоке при финансовой поддержке Фонда президентских грантов - 7,9 млн рублей. Осенью участники проекта "Друзья океана" и приглашенные специалисты проведут обучающие мероприятия в Камчатском и Хабаровском крае, экологическое просвещение жителей Сахалинской области уже началась, сообщили в четверг ТАСС организаторы.

"Проект "Друзья океана: Дальний Восток" будет способствовать появлению на Камчатке и в Хабаровском крае групп добровольцев, которые будут освобождать морских животных от пластиковых отходов, снимать с мели мелких китообразных и оказывать другую помощь обитателям морей. Важно заниматься этой работой сообща, ведь проблема запутывания и травмирования морских животных существует во всех прибрежных регионах Дальнего Востока, и решать ее необходимо вместе. Мы также проводим просветительскую работу со школьниками Сахалинской области и делимся с представителями туристической отрасли правилами поведения вблизи морских млекопитающих", - сказала руководитель проекта, директор туристско-экологического клуба "Бумеранг" Валентина Мезенцева.

По ее словам, знакомство участников проекта с волонтерами и формирование из них групп помощи пришлось отложить до осени из-за пандемии коронавируса. "Эта работа требует личного присутствия, ее невозможно провести дистанционно", - отметила Мезенцева. При этом на следующей неделе команда проекта намерена завершить издание памяток о правилах помощи и поведении при встрече с морскими животными.

"Мероприятия, которые запланированы на территории Сахалинской области, уже проводятся. В группу "Друзей океана" на Сахалине входят около 50 волонтеров. Они примут участие в тренировках, чтобы технически подготовиться к выходу в море, распутыванию животных и наблюдению за ними. В августе проведем работы по распутыванию морских котиков без медикаментов. Ведется и работа по согласованию применения медикаментов для более крупных тюленей - например, сивучей", - уточнила Мезенцева.

В минувшее воскресенье клуб "Бумеранг" и "Друзья океана" провели экскурсии для школьников в Невельске, куда со всего Охотского моря приплывают сивучи. Более сотни ребят узнали, почему это животное занесено в Красную книгу России, как оно ведет себя на лежбищах и какие травмы получает, запутавшись в мусоре. Затем дети наблюдали за животными в естественной среде и сами увидели пластиковые отходы на шеях некоторых особей.

Грантовая поддержка НКО

Система государственной грантовой поддержки некоммерческих организаций (НКО) существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов и рассмотрели 15,7 тыс. проектов. За три года Фонд распределил около 26 млрд рублей. На эти конкурсы было подано более 62 тыс. проектов НКО.

Победителями первого в 2020 году конкурса президентских грантов стали свыше 2 тыс. некоммерческих организаций со всех регионов страны. Они получат в 4,1 млрд рублей.