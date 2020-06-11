{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

На Камчатке диспансер переоборудуют в госпиталь для пациентов с коронавирусом

В настоящий момент пять медучреждений региона уже переоборудованы под госпитали для лечения пациентов с коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июня. /ТАСС/. Камчатский краевой кожно-венерологический диспансер (КВД) будет переоборудован под госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения края Елена Сорокина.

"Те пациенты, которые прошли основной блок лечения, получили положительный эффект, но еще недостаточный для получения отрицательного лабораторного подтверждения, будут переводиться в кожвендиспенсер для дальнейшего лечения", - сказала Сорокина.

В настоящий момент пять медучреждений Камчатки уже переоборудованы под госпитали для лечения пациентов с коронавирусом.

Режим полной самоизоляции ввели на Камчатке с 1 апреля, он продлен до 30 июня. На полуострове зарегистрировано 1255 случаев заражения коронавирусом. 425 человека выздоровели, 28 пациентов умерли. 

Теги
РоссияКамчатский крайПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2 млн
По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в стране умерли 112 908 пациентов с коронавирусом, вылечились 533 504
Читать полностью