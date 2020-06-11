На Камчатке диспансер переоборудуют в госпиталь для пациентов с коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июня. /ТАСС/. Камчатский краевой кожно-венерологический диспансер (КВД) будет переоборудован под госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения края Елена Сорокина.

"Те пациенты, которые прошли основной блок лечения, получили положительный эффект, но еще недостаточный для получения отрицательного лабораторного подтверждения, будут переводиться в кожвендиспенсер для дальнейшего лечения", - сказала Сорокина.

В настоящий момент пять медучреждений Камчатки уже переоборудованы под госпитали для лечения пациентов с коронавирусом.

Режим полной самоизоляции ввели на Камчатке с 1 апреля, он продлен до 30 июня. На полуострове зарегистрировано 1255 случаев заражения коронавирусом. 425 человека выздоровели, 28 пациентов умерли.