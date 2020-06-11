Disney рассчитывает на открытие своих парков развлечений в Калифорнии 17 июля

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Американская компания The Walt Disney Company рассчитывает, что власти разрешат с 17 июля частично возобновить работу ее парков развлечений в штате Калифорния. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте компании.

Как следует из документа, речь идет о парках Disneyland и Disney California Adventure. Они находятся в городе Анахайм. Их закрыли в марте из-за пандемии нового коронавируса.

Компания подготовила план, согласно которому парки возобновят работу 17 июля и ожидает "разрешения местных властей и властей штата" на это. В заявлении констатируется, что сначала в парки могут пускать ограниченное число людей.

В конце мая власти одобрили план компании, предусматривающий частичное возобновление 11 июля работы парка развлечений Disney World Resort в городе Орландо (штат Флорида).

The Walt Disney Company ранее информировала, что ее чистая прибыль упала во втором квартале финансового года на 91% по сравнению с прошлогодними показателями. Убытки парков развлечений компании за первый квартал текущего года оцениваются в почти $1 млрд.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,99 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 112 тыс. человек.