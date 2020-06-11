В Бурятии служба занятости проведет консультации для граждан 1 июля

УЛАН-УДЭ, 11 июня. /ТАСС/. Служба занятости Бурятии проведет консультации для граждан на избирательных участках 1 июля, в день голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщила пресс-служба республиканского правительства.

"В день общероссийского голосования по внесению изменений в основной закон страны - 1 июля, - а также 27 и 28 июня на отдельных избирательных участках будут работать консультационные пункты службы занятости. Гражданам расскажут об услугах, предоставляемых населению, возможностях портала "Работа в России", вакансиях. Также можно будет получить юридическую консультацию", - сообщили в пресс-службе.

Служба занятости населения республики уже предварительно согласовала график работы с муниципалитетами, избирательными комиссиями. "Консультационные пункты будут находиться только на участках, где есть возможность организовать их работу. Предполагается, что консультациями службы занятости будет охвачен 161 избирательный участок, из них 19 в Улан-Удэ. Всего будут задействованы 178 сотрудников", - уточнили в пресс-службе.

Бурятия стала одним из субъектов, где отмечается наиболее высокий прирост зарегистрированных безработных. В Республиканском агентстве занятости населения Бурятии отметили, что ситуация с безработицей является "напряженной, но стабильной, массовых высвобождений работников на местных предприятиях нет".

По последним данным, в регионе зарегистрировано около 25 тыс. обратившихся в службу занятости, в базе вакансий есть 8,5 тыс. предложений в сферах здравоохранения, строительства, торговли, на предприятиях обрабатывающей промышленности.