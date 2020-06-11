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Пандемия коронавируса нового типа

В Якутии с 15 июня снимут некоторые ограничения, введенные из-за коронавируса

Ранее власти региона продлили ограничительные меры из-за пандемии коронавируса до 14 июня

ЯКУТСК, 11 июня. /ТАСС/. Ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, будет снят с 15 июня в Якутии. Об этом сообщил на брифинге глава республики Айсен Николаев.

"С 15 [июня] ряд ограничений будет снят, но при этом говорить о полном снятии ограничений, конечно, абсолютно рано. В мой адрес главный санитарный врач республики свои предложения внес. Сегодня до конца дня соответствующие решения я как глава республики в обязательном порядке приму", - сказал Николаев.

Он отметил, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,89, процент распространения и увеличения количества зараженных сократился до 2%.

Ранее власти региона продлили ограничительные меры из-за пандемии коронавируса до 14 июня.

 

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РоссияЯкутияПандемия коронавируса нового типа
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