Премьер Австралии заявил, что участников протестов обвинят в нарушении закона

СИДНЕЙ, 11 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал сограждан отказаться от участия в акциях протеста против расовой дискриминации, запланированных на 12 и 13 июня, заявив, что все протестующие столкнутся с обвинениями в нарушении эпидемиологического законодательства страны. Об этом глава правительства сообщил в четверг в эфире радиостанции 3AW.

"Двойные стандарты, которые [протестующие] позволили себе применить, собравшись на марши, оскорбили австралийцев. Безусловно, любые дальнейшие действия в этом направлении были бы абсолютно неприемлемы. Я действительно думаю, что они [участники митингов] должны столкнуться с обвинениями", - сказал премьер.

В ходе выступления Моррисон также отметил, что массовые протесты, прошедшие в крупнейших городах Австралии в минувшую субботу, стали причиной, по которой федеральное правительство отложило очередной этап отмены санитарных ограничений. Премьер-министр добавил, что "согласно прогнозу ОЭСР [Организация экономического сотрудничества и развития], вторая волна пандемии приведет к снижению ВВП Австралии не на прогнозируемые 5%, а на 6,3%. Это обойдется нашей экономике в 25 млрд австралийских долларов ($17,5 млрд)", - сказал он.

Марши солидарности и митинги протеста против расизма прошли в австралийских городах в минувшую субботу, 6 июня. По данным полиции в них приняли участие более 30 тыс. человек. Диагностические тесты на коронавирус, сданные одним из участников массовой акции в Мельбурне, дали положительный результат. Несмотря на то, что мужчина во время марша носил маску, врачи не уверены, что он не стал источником заражения.

На территории Австралии зафиксировано 7 283 случая заражения коронавирусом. Вылечились 6 744 человека, скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 102 человека. Первый случай инфицирования был зафиксирован 25 января. В настоящий момент лечение от вирусной инфекции получают 437 заболевших.