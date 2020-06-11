Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки составило почти 10 тыс.

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июня. /ТАСС/. Количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Индии выросло за минувшие сутки на 9 996 и достигло 286 579. Как сообщает в четверг индийское министерство здравоохранения и благополучия семьи на своем сайте, число умерших выросло за 24 часа на 357 и составило 8 102.

Суточный рост числа инфицированных стал рекордным для Индии за все время пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован утром во вторник и составлял 9 987. В последние дни Индия установила подряд серию рекордов роста число инфицированных: в понедельник рост составил 9 983, 7 июня - 9 971, 6 июня - 9 887, 5 июня - 9 851, 4 июня - 9 304, 3 июня - 8 909. Каждый раз это был рекордный суточный рост.

При этом, как подчеркивает ведомство, вторые сутки подряд в стране также растет число выздоровевших пациентов по отношению к числу проходящих лечение от коронавирусной инфекции. По данным индийского Минздрава, в больницах в настоящее время находятся 137 448 пациентов, при этом выздоровели 141 029.

Ведомство также отмечает, что с начала пандемии более пяти миллионов человек по всей Индии прошли тестирование на наличие COVID-19. В четверг было объявлено, что в минувший вторник взяли рекордное количество образцов - 151 808.

Индийские власти начали на текущей неделе первую фазу выхода из локдауна - режима строгой изоляции. В большинстве штатов разрешено с некоторыми ограничениями открыть торговые центры, храмы и места религиозного паломничества, а также рестораны и гостиницы после более чем двух месяцев перерыва.