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Пандемия коронавируса нового типа

В Калмыкии больных с коронавирусом начнут лечить плазмой крови

Плазму также будут использовать для лечения пациентов с конго-крымской геморрагической лихорадкой

ЭЛИСТА, 11 июня. /ТАСС/. Врачи Калмыкии приступят к лечению больных с коронавирусом и Крымской геморрагической лихорадкой (острое инфекционное заболевание человека, передающееся через укусы клещей, вызываемое вирусом Конго-крымской геморрагической лихорадки) переливанием компонентов крови, взятой у выздоровевших от этих заболеваний пациентов. Проект будет реализован при поддержке ученых Астраханского государственного медицинского университета, сообщил ТАСС министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов.

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"Планируем не только заготавливать гипериммунную плазму для лечения больных с коронавирусной инфекцией, но и использовать данную методику при лечении пациентов с конго-крымской геморрагической лихорадкой. Соответствующее оборудование приобретено за счет средств республиканского бюджета, мы полностью оснастились, выучили специалистов и сейчас готовы к практической реализации проекта. Видим перспективы и хотим выходить на новый уровень при поддержке ученых Астраханского государственного медицинского университета", - сказал он.

При получении ожидаемых результатов в лечении пациентов будут выработаны методики лечения больных. По словам главы минздрава республики, научное обоснование данного проекта, помимо чисто практической пользы, переоценить сложно, потому что коронавирус - проблема для мирового сообщества на длительное время.

"Проблем с донорами в Калмыкии не было никогда, республика всегда выполняла поставленные государством задания по забору крови, плазмы и других биоматериалов. Что касается выздоровевших от COVID-19 доноров, то в республике выписано уже более 700 человек, и желающие сдать кровь также есть. Мы планируем замораживать компоненты крови по разным группам в запас, взяв биоматериал у доноров, которые наиболее отвечают предъявляемым параметрам", - добавил министр.

По данным оперативного штаба на 10 июня, в регионе зарегистрировано 1 215 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии находятся 14 пациентов, восемь из них на аппаратах искусственной вентиляции легких. С начала пандемии выздоровели 741 человек, умерли 18 пациентов. В Калмыкии режим самоизоляции продлен до 21 июня. Стабилизация эпидемического процесса в республике позволила властям перейти ко второму этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Всероссийская неделя донора #ОставайсяДонором началась 8 июня. Она приурочена к празднованию Всемирного дня донора крови, который приходится на 14 июня. Он проводится с 2005 года Всемирной организацией здравоохранения, Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международной федерацией организаций доноров крови и Международным обществом по переливанию крови.

Теги
РоссияКалмыкияПандемия коронавируса нового типа
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