В Калмыкии больных с коронавирусом начнут лечить плазмой крови

ЭЛИСТА, 11 июня. /ТАСС/. Врачи Калмыкии приступят к лечению больных с коронавирусом и Крымской геморрагической лихорадкой (острое инфекционное заболевание человека, передающееся через укусы клещей, вызываемое вирусом Конго-крымской геморрагической лихорадки) переливанием компонентов крови, взятой у выздоровевших от этих заболеваний пациентов. Проект будет реализован при поддержке ученых Астраханского государственного медицинского университета, сообщил ТАСС министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов.

"Планируем не только заготавливать гипериммунную плазму для лечения больных с коронавирусной инфекцией, но и использовать данную методику при лечении пациентов с конго-крымской геморрагической лихорадкой. Соответствующее оборудование приобретено за счет средств республиканского бюджета, мы полностью оснастились, выучили специалистов и сейчас готовы к практической реализации проекта. Видим перспективы и хотим выходить на новый уровень при поддержке ученых Астраханского государственного медицинского университета", - сказал он.

При получении ожидаемых результатов в лечении пациентов будут выработаны методики лечения больных. По словам главы минздрава республики, научное обоснование данного проекта, помимо чисто практической пользы, переоценить сложно, потому что коронавирус - проблема для мирового сообщества на длительное время.

"Проблем с донорами в Калмыкии не было никогда, республика всегда выполняла поставленные государством задания по забору крови, плазмы и других биоматериалов. Что касается выздоровевших от COVID-19 доноров, то в республике выписано уже более 700 человек, и желающие сдать кровь также есть. Мы планируем замораживать компоненты крови по разным группам в запас, взяв биоматериал у доноров, которые наиболее отвечают предъявляемым параметрам", - добавил министр.

По данным оперативного штаба на 10 июня, в регионе зарегистрировано 1 215 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии находятся 14 пациентов, восемь из них на аппаратах искусственной вентиляции легких. С начала пандемии выздоровели 741 человек, умерли 18 пациентов. В Калмыкии режим самоизоляции продлен до 21 июня. Стабилизация эпидемического процесса в республике позволила властям перейти ко второму этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Всероссийская неделя донора #ОставайсяДонором началась 8 июня. Она приурочена к празднованию Всемирного дня донора крови, который приходится на 14 июня. Он проводится с 2005 года Всемирной организацией здравоохранения, Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международной федерацией организаций доноров крови и Международным обществом по переливанию крови.