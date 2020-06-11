Акция "Помоги учиться дома" для нуждающихся детей продлится до осени

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Программа "Единой России" по обеспечению детей из малоимущих семей компьютерами и другими устройствами для дистанционного обучения "Помоги учиться дома" продлена до начала нового учебного года. Об этом в четверг сообщает пресс-служба партии.

"Акция продлится до начала нового учебного года. К ней присоединились представители крупного бизнеса и госкорпораций", - говорится в сообщении партии.

Потребность в технике в ежедневном режиме оценивает министерство просвещения через свои региональные представительства и школы, после чего вся информация передается в штаб акции. В первую очередь помощь оказывают тем учащимся, которых на период школьных каникул не могут обеспечить компьютерами школы, отмечают в пресс-службе партии.

"В рамках акции "Помоги учиться дома" мы вместе с партнерами - министерством просвещения и Агентством стратегических инициатив - передаем технику для дистанционного обучения школьникам и учителям. На призыв о помощи откликнулись неравнодушные люди и социально ответственный бизнес. Потребность в проведении акции пока сохраняется. И мы ее продолжаем - до тех пор, пока в этом есть необходимость", - приводит пресс-служба слова секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева пояснила, что учебный год закончился, но компьютеры по-прежнему нужны.

"Старшеклассникам предстоят экзамены, нужно готовиться. Кому-то надо подтянуть те или иные предметы с помощью дополнительных занятий. Многие занимаются в онлайн-кружках и на курсах, посещают лагеря в дистанционном формате, что в нынешних условиях вполне может стать альтернативой привычному отдыху", - приводит пресс-служба ее слова.

Акция "Помоги учиться дома" стартовала в середине апреля. Ее совместно реализуют Министерство просвещения РФ, Агентство стратегических инициатив и "Единая Россия". Она призвана обеспечить школьников из малоимущих, многодетных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, компьютерами, ноутбуками, планшетами для дистанционной учебы, а также помочь в организации онлайн-досуга во время летних каникул.

Среди партнеров проекта госкорпорации "Ростех" и "Роскосмос", ПАО "Ростелеком", ОАО "РЖД", "Р-фарм", "Национальная медиа группа", "Газпром медиа холдинг", "Лаборатория Касперского" и другие компании.

Школы и пандемия

Минпросвещения 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. В конце апреля министерство рекомендовало регионам завершить обучение 1-8 классов до 15-16 мая (в зависимости от продолжительности учебной недели), обучение 10 классов - до 30 мая, 9 и 11 классов - до 5 июня.

Как ожидается, новый учебный год в России начнется 1 сентября в очном формате.