Вахтовый поселок Усть-Среднеканской ГЭС в Магаданской области закрывают на карантин

Во вторник в общежитиях строителей был выявлен очередной в регионе очаг распространения коронавирусной инфекции. Заболевание подтвердилось у 32 человек. В результате общежития закрыли на карантин, изолированы 137 строителей, сотрудников ГЭС в целях нераспространения инфекции перевели на вахтовый режим работы. Областная прокуратура начала проверку.

"Правительство Магаданской области постановляет ввести с 00:00 12 июня 2020 года до 00:00 26 июня 2020 года (с 16:00 11 июня до 16:00 25 июня мск) на территории вахтового поселка АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" ограничительные мероприятия (карантин)", - говорится в постановлении.

В документе говорится, что с началом действия карантинного режима жителям поселка нельзя будет покидать места проживания. Исключения делаются для выгула домашних животных недалеко от дома, следования к месту работы в организациях, чья деятельность не приостановлена, получения экстренной медицинской помощи, выноса мусора и приобретения продуктов и товаров первой необходимости. В общественных местах необходимо будет соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. Выезжать из поселка можно будет только после прохождения теста на коронавирус и получения отрицательного результата и разрешения администрации. При этом результат должен быть известен не ранее трех дней до даты планируемого выезда.

Поселок был построен специально для строителей ГЭС. В нем проживают около 1 тыс. человек.

Всего в Магаданской области зарегистрировано 433 случая заражения, 217 человек вылечились и были выписаны из больницы, три пациента умерли. На прошлой неделе на Колыме был зафиксирован резкий суточный прирост заболевших - 27 человек. В связи с этим губернатор заявил, что смягчения ограничительных мер в области в ближайшее время не будет. 9 июня на Колыме выявлены уже 38 заразившихся.

О станции

Усть-Среднеканская ГЭС - строящаяся гидроэлектростанция в Магаданской области, расположена в 217 км ниже по течению реки Колыма от действующей Колымской ГЭС и является второй ступенью Колымского каскада. Проект строительства Усть-Среднеканской ГЭС был разработан институтом "Ленгидропроект" в 80-х годах прошлого века. Подготовка площадки началась в 1991 году, но из-за недостаточного финансирования работы шли низкими темпами. Фактически строительство возобновилось только в 2008 году после передачи станции "Русгидро". Первый и второй гидроагрегаты станции были введены в 2013 году, третий - в марте 2019 года. Сейчас ведется строительство четвертого гидроагрегата.