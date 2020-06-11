Почти 140 тыс. медиков из регионов посмотрели вебинары коллег из Москвы о коронавирусе

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Вебинары о лечении коронавирусной инфекции, которые московские медики начали проводить с 11 апреля, посмотрели почти 140 тыс. коллег из регионов России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного департамента здравоохранения.

"С 11 апреля врачи городской клинической больницы №52 и Первой градской больницы, перепрофилированных для лечения пациентов c COVID-19, провели 9 вебинаров об особенностях лечения новой инфекции для медиков из регионов. Вебинары проводились при поддержке образовательной платформе Медзнания. Онлайн-трансляции уже посмотрели 136 тыс. медицинских работников. Все вебинары аккредитованы в рамках непрерывного медицинского образования", - говорится в сообщении. Более 34 тыс. медиков смотрели онлайн-трансляции в прямом эфире.

Вебинары проходят в интерактивном формате - московские врачи отвечают на вопросы слушателей, во время онлайн-трансляций в среднем поступает более 130 вопросов.

Каждый круглый стол посвящен отдельным аспектам лечения COVID-19. Темы определяются исходя из запросов слушателей. На первых вебинарах московские эксперты поделились опытом организации КТ-диагностики коронавируса и экстренной помощи пациентам с новой инфекцией в условиях реанимации. Затем на круглых столах был охвачен широкий спектр вопросов - от медицинской помощи пациентам с коронавирусом в стационарных и амбулаторных условиях, лечению пациентов с сочетанной патологией до ведения пациентов с инсультом и другими заболеваниями на фоне коронавирусной инфекции.

"Спикерами выступают иммунологи, кардиологи-реаниматологи, анестезиологи-реаниматологи, ревматологи, кардиологи, рентгенологи и лучевые диагносты, гематологи, акушеры-гинекологи, психологи, нефрологи, педиатры и эксперты других специальностей, работающие в "красной" зоне. По итогам вебинаров московские медики получают положительные отзывы - после эфиров поступает в среднем более 200 благодарностей от врачей со всей России", - отмечается в материале.

Онлайн-трансляции можно посмотреть в записи, они доступны на сайте. Следующий вебинар состоится в субботу, 20 июня, основной темой круглого стола станут практические алгоритмы лечения COVID-19.