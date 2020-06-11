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Пандемия коронавируса нового типа
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Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 115 тыс.

За прошедшие сутки вылечились еще 2 236 пациентов
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Общее количество выздоровевших после коронавируса в Москве выросло на 2 236 и превысило 115 тыс. Об этом сообщила журналистам в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 236 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 115 769", - сказала заммэра.

Она напомнила, что после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на среду, было зарегистрировано 493 657 случаев заражения. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесены изменения (9:29 мск) - добавлена информация по тексту. 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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