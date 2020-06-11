В Госдуме попросили смягчить рекомендации Роспотребнадзора для курортов и детских лагерей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Рабочая группа по поддержке санаторно-курортных здравниц, детского образования и лагерей комиссии Госдумы РФ по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) 10 июня обратилась с письмом к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, в котором просит смягчить часть рекомендаций ведомства по работе поддерживаемых ими отраслей. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

"Уважаемая Анна Юрьевна! Прошу вас рассмотреть возможность смягчения методических рекомендаций по следующим позициям", - говорится в письме, подписанном руководителем рабочей группы Светланой Бессараб.

Далее в документе содержится ряд рекомендаций, которые предлагается смягчить. Среди них - наличие результатов лабораторных обследований на коронавирус у прибывающих, полученных ими не позднее, чем за двое суток до даты отъезда, а также информация об отсутствии у них контактов с вероятными больными за две недели до отъезда. Отмечается, что подобные тесты в установленные сроки можно сделать не во всех регионах России, а цены на них могут достигать 4,5 тыс. рублей, что уже привело к сокращению запланированного заезда в два раза.

Кроме того, в письме говорится, что еженедельные тесты сотрудников на коронавирус обойдутся здравницам примерно в 700 тыс. рублей, учитывая, что среднем в каждой из них работает не менее 280 человек. Отмечается также, что в лабораториях большинства курортных городов России нет ресурсов на такое количество тестов.

Вызвала вопрос у рабочей группы и рекомендация по исключению выезда сотрудников с территории детских оздоровительных лагерей на период работы смены (21 календарный день). В документе поясняется, что в лагерях недостаточно помещений для размещения всего персонала, а продолжительность смены может варьироваться, что может привести к расторжению существующих договоров и срыву сезона детского отдыха.

Также рабочая группа направило письмо руководителю Ростуризма Зарине Догузовой с просьбой "учесть интересы представителей туристической отрасли в переговорах с Роспотребнадзором о смягчении" указанных ими требований. Документ также имеется в распоряжении ТАСС.

Новый режим работы отрасли

В Краснодарском крае, который является одним из основных туристических регионов России, с 28 марта курорты приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели. С 1 июня власти региона приняли решение возобновить работу санаториев, имеющих медицинскую лицензию. Для таких объектов Роспотребнадзором были разработаны рекомендации. Санаториям рекомендовано расселять отдыхающих по одному, доставлять обеды в номер и следить, чтобы у персонала и гостей были отрицательные тесты на новую инфекцию.

9 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство надеется на возобновление работы большинства загородных оздоровительных учреждений к 1 июля.