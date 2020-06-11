В Волгоградской области возобновят работу общественного транспорта в полном объеме

ВОЛГОГРАД, 11 июня. /ТАСС/. Власти Волгоградской области намерены возобновить работу общественного транспорта в полном объеме, включая пригородные и дачные автобусные перевозки. Об этом в четверг на оперативном совещании сообщил глава региона Андрей Бочаров.

"Учитывая установившуюся жаркую погоду, поручаю профильным органам исполнительной власти региона проработать и принять решения по поэтапному возобновлению работы основных, вспомогательных, дополнительных, пригородных и дачных маршрутов общественного транспорта на территории Волгоградской области. При этом перевозчикам необходимо неукоснительно соблюдать требования главного государственного санитарного врача Волгоградской области в части перевозки пассажиров в период противодействия распространению коронавирусной инфекции", - приводит слова губернатора его пресс-служба.

В настоящее время из-за ситуации с коронавирусом в регионе организованы спецмаршруты по городским и межмуниципальным направлениям. Ежедневный мониторинг пассажиропотока позволял своевременно корректировать расписание и количество единиц общественного транспорта, выявлять возросшую нагрузку на основные и вспомогательные маршруты, особенно в часы пик.

Режим самоизоляции в Волгоградской области был ранее продлен до 16 июня включительно. С 31 мая и по настоящее время был введен обязательный режим ношения масок и перчаток в транспорте и в общественных местах. Однако 8 июня из-за установившейся в регионе жары (30 - 35 градусов выше нуля) обязательное ношение перчаток отменено. Тем не менее, в Волгоградской области остаются закрытыми торгово-развлекательные центры, музеи, театры, кинотеатры, летние кафе и рестораны.