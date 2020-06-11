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Пандемия коронавируса нового типа
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Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 500 тыс.

За сутки выявлено 8 779 новых случаев
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом в РФ составило 8 779, общее число заразившихся достигло 502 436. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 

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Согласно данным штаба, суточный рост числа инфицированных составил 1,8%, днем ранее он составлял 1,7%. Новые 1 436 случаев заражения выявлены за сутки в Москве, всего в столице 201 221 человек заразились коронавирусом, в настоящее время болеют 82 314. 

За сутки также выявлены 724 случая в Московской области, 312 в Свердловской области, 303 в Санкт-Петербурге, 303 в Нижегородской области. В настоящее время в России болеют 234 754 человека.

Число летальных исходов после коронавируса выросло за сутки в России на 174 и составило 6 532. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся в России. За сутки умерли 53 пациента в Москве, 38 в Санкт-Петербурге, 22 в Московской области, по шесть в Красноярском и Забайкальском краях, по пять в Омской и Ростовской областях, четверо во Владимирской области.

Число выписанных за сутки пациентов составило 8 367 человек, общее число выздоровевших достигло 261 150 человек. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших составило 52% от общего числа случаев коронавируса в России. За сутки выписаны 2 236 человек в Москве, 768 в Московской области, 343 в Санкт-Петербурге, 244 в Нижегородской области, 239 в Новосибирской области. 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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