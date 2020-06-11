Коэффициент распространения коронавируса в России опустился ниже 1

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России в четверг снизился на 0,02 и находится на отметке 0,98. В Москве этот показатель упал сразу на 0,07 до 0,8, это минимум с 30 мая, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Среди 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент ниже единицы держится также в Подмосковье (0,97), Санкт-Петербурге (0,88), Нижегородской области (0,94), Дагестане (0,8), Тульской области (0,98) и Калужской области (0,96). В Свердловской и Ростовской областях, в Красноярском крае показатель находится в районе единицы.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.