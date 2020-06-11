Нарышкин отметил, что в России помнят вклад участников Сопротивления в разгром нацизма

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Десятки тысяч советских граждан участвовали в движении Сопротивления в европейских странах, оккупированных фашистами в годы Второй мировой войны. Об этом в четверг сказал председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин на круглом столе в онлайн-формате "Движение Сопротивления: люди, история, память".

"После вторжения Германии в Советский Союз ряды европейского Сопротивления пополнили десятки тысяч советских граждан. Среди них были не только военнопленные, бежавшие из нацистских концлагерей, но и мирные граждане, угнанные в нацистское рабство. Свой вклад в борьбу за освобождение Европы внесли и русские эмигранты, вставшие на позиции антифашизма", - сказал он.

По словам Нарышкина, новый импульс освободительной борьбе в Европе придали успехи Красной армии под Сталинградом и на Курской дуге.

"Европейские народы поверили в то, что Советский Союз, Красная армия, способны победить гитлеровскую военную машину. Уже в октябре 1943 года произошел знаменитый побег из лагеря смерти "Собибор", который организовал и возглавил Александр Печерский. Широкую известность в Северной Италии приобрели подвиги партизан-гарибальдийцев под командованием Федора Полетаева, посмертно удостоенного звания Героя Советского Союза. Во Франции близ города Тиль сражался легендарный женский партизанский отряд "Родина", его создали две уроженки советской Белоруссии - Надежда Лисовец и Розалия Фридзон", - подчеркнул председатель РИО.

Он отметил, что в России помнят вклад участников Сопротивления в разгром нацизма, и выразил благодарность всем, кто увековечивает память советских граждан в Европе. "У нас в России твердо помнят, что эта Победа завоевана всеми странами антигитлеровской коалиции, ее ковали люди самых разных традиций и убеждений. История антифашистского Сопротивления в Европе лишь подчеркивает единство помыслов всех свободных народов. <...> Их подвиг состоял в том, что, не имея возможности освободить свою родину, они были готовы отдать жизни, защищая ее национальное достоинство, особенно в тех случаях, когда местные профашистские режимы от национального достоинства, по сути, отказались", - сказал Нарышкин.

По его словам, Российское историческое общество и Музей современной истории России по-прежнему готовы организовать выставку в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге, посвященную движению Сопротивления. Открытие выставки планировалось к 75-летию Победы, но было перенесено в связи с пандемией. "Если Совет Европы подтвердит свое согласие, мы вместе, как только позволят обстоятельства, реализуем эти планы", - отметил председатель РИО.