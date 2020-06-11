В Евпатории ожидают рост турпотока после запуска прямого сообщения с Санкт-Петербургом

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Власти Евпатории рассчитывают на увеличение туристического потока в город после запуска прямого пассажирского железнодорожного сообщения с Санкт-Петербургом, сообщила в четверг ТАСС глава муниципального образования городской округ Евпатория - председатель Евпаторийского горсовета Олеся Харитоненко.

10 июня 2020 года Минтранс РФ сообщил, что компания "Гранд сервис экспресс", оператор железнодорожных пассажирских перевозок по Крымскому мосту, летом запустит поезда "Таврия" , которые свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Кроме того, они пойдут из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно. Ранее прямого железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Евпаторией не было.

"Поезда смогут перевезти к нам большее количество детей на отдых. Мы все этого ждем и радуемся, что из Северной столицы к нам будет прямой поезд теперь ходить. Это даст нам рост числа отдыхающих", - сказала Харитоненко.

По ее словам, точно подсчитать, насколько увеличится поток, можно будет после 1 июля, когда будут сняты ограничения на прибытие в Крым жителей из других регионов РФ.

В свою очередь руководитель Крымского филиала Национальной курортной ассоциации и глава Общественного совета Евпатории Сергей Стрельбицкий напомнил, что в советское время из Ленинграда в Евпаторию прямого поезда не было, были прицепные вагоны к другим поездам, которые доходили до Симферополя, потом их отправляли в Евпаторию. "Регулярное железнодорожное сообщение - это не только дополнительное количество туристов в город, но и возможность для жителей Евпатории посетить Санкт-Петербург и насладиться его красотами. Это прекрасно, потому что регулярного железнодорожного сообщения в Евпатории не было шесть лет. Это знаковое событие для города. Традиции встречи и провода поездов возобновятся", - сказал он ТАСС.

О ж/д сообщении

Сообщение между Екатеринбургом и полуостровом откроется 30 июня, первый поезд в Евпаторию отправится из Санкт-Петербурга 1 июля. Поезд по маршруту Санкт-Петербург - Евпатория будет ходить через день с остановками в Рязани, Мичуринске, Воронеже и Ростове-на-Дону. Первый состав отправится 1 июля с Московского вокзала. Билеты начнут продавать 11 июня до конца дня.

С декабря 2019 года открыто постоянное железнодорожное пассажирское сообщение с Крымом на двух маршрутах: Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь. Двухэтажные "Таврии" из Москвы с вагонами купе и СВ следуют в Крым ежедневно с Казанского вокзала. Поезда из Санкт-Петербурга с плацкартными и купейными вагонами ежедневно отправляются с Московского вокзала. С конца мая глубина продажи билетов на курсирующие поезда увеличена до 90 суток.

До 2014 года у Крыма было железнодорожное сообщение через Украину, в том числе с Россией, Белоруссией и другими странами. В декабре 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Крым авиационным и железнодорожным транспортом. В сентябре 2015 года украинскими радикалами была заблокирована железнодорожная ветка в Армянск (Республика Крым), по которой с Украины поставлялось, в частности, сырье для завода "Крымский титан".

О Евпатории

Приморский равнинный климатический и грязевой курорт Евпатория, расположенный в западной части Крымского полуострова на берегах открытой бухты Черного моря, начал развиваться с 1886 года - со строительства первой грязелечебницы у озера Мойнаки.

В 1905 году был построен первый санаторий, с 1908 организованы курортные морские ванны для детей, с 1909 - действовал первый детский медицинский пляж. Сейчас здесь расположены 36 детских объектов размещения, в том числе вместе с родителями, 13 из них - оздоровительные лагеря. Общее число средств размещения - около 90. Ежегодно Евпатория принимает от 70 до 100 тыс. детей. Общее количество туристов - около 1 млн человек.

Старт сезона

Глава республики Сергей Аксенов ранее сообщил, что курортный сезон на полуострове начинается с 15 июня, однако в течение первых двух недель отели и санатории будут размещать только жителей республики. С 15 июня в Крыму также полностью отменяется режим самоизоляции и требование об обязательном двухнедельном карантине в обсерваторах для приезжающих из других регионов России. Ограничения на размещение туристов из других субъектов будут сняты в Крыму с 1 июля.

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году здесь побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году республика, по различным оценкам, уже потеряла от 1 до 2 млн туристов из-за пандемии.