ВЦИОМ: все больше россиян считают патриотами тех, кто стремится улучшить свою страну

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Все больше россиян считают патриотами тех, кто стремится улучшить страну и работают на ее благо. А доля граждан России, которые считают, что патриотизм выражается просто в любви к стране, с момента последнего аналогичного опроса в 2018 году резко сократилась. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты исследования Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).

"Патриот - это тот, кто любит свою страну, считают 47% россиян. Этого мнения придерживается на 12 п.п. меньше наших соотечественников, чем в 2018 году. Вторым по популярности определением патриотизма стала деятельная работа на благо своей страны (44%, +6 п.п. с 2018 года)", - следует из данных ВЦИОМ.

Около трети опрошенных (34%) считают проявлением патриотизма стремление к изменению положения дел в стране и обеспечение ей достойного будущего, 32% заявили, что патриот будет защищать свое государство от нападок и обвинений, еще 29% назвали патриотизмом честность в суждениях о стране, что на 10 п.п. выше, чем в 2018 году.

Согласно данным опроса, большинство респондентов (89%) считают себя патриотами. Среди значимых успехов России за последние 10-15 лет опрошенные назвали присоединение Крыма (7%), развитие армии и военной промышленности (6%), спортивные достижения и развитие спорта (3%), прошедшую в Сочи Олимпиаду (3%), развитие сельскохозяйственной промышленности (3%) и космической сферы (3%).

Кроме того, по мнению 16%, присоединение Крыма стало основным событием за последние 10-15 лет, которым гордятся россияне. Еще 10% отнесли к таким событиям проведение Олимпиады и олимпийские победы, 9% - развитие армии, военной промышленности и вклад в защиту и безопасность государства, 5% - внешнюю политику и помощь Сирии, еще 5% - Чемпионат мира по футболу.

По мнению 13%, среди ныне живущих россиян страна может гордиться Владимиром Путиным, 6% назвали Сергея Шойгу, 3% - Сергея Лаврова, 3% гордятся спортсменами, 3% - врачами и медработниками, 3% - ветеранами и героями войны, тружениками тыла, еще 3% - учеными и деятелями науки. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 6 июня 2020 года среди 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.