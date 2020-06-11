Более 140 медиков в Рязанской области получили надбавки после вмешательства прокуратуры

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Прокуратура выявила нарушения при начислении стимулирующих выплат за работу с пациентами, заразившимися новой коронавирусной инфекцией, 144 медицинским работникам в Рязанской области. Об этом в четверг сообщается на сайте Генпкрокуратуры РФ.

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Ранее следственное управление СК РФ по Рязанской области сообщило о начале проверок информации о невыплате стимулирующих надбавок медикам после обращения сотрудников нескольких медучреждений региона.

"Проверкой выявлены факты начисления работникам ряда медицинских организаций выплат с нарушением установленных требований, что существенно занижало их размер. По результатам рассмотрения представлений, внесенных прокуратурой области и прокурорами районов, трудовые права работников восстановлены. После произведенного перерасчета 144 медицинским работникам дополнительно выплачено 1,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточняется, прокуратура проверяла своевременность и полноту стимулирующих выплат медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании лечебно-профилактической помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция.