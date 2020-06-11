Зюганов обратился к Путину с просьбой не драпировать мавзолей Ленина к параду Победы

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. КПРФ и ряд общественных объединений направили президенту РФ Владимиру Путину открытое письмо о недопустимости драпировки мавзолея Ленина в день парада Победы 24 июня. Обращение за подписью лидера партии Геннадия Зюганова распространила в четверг пресс-служба КПРФ.

"24 июня 1945 года Парад Победы принимал маршал Советского Союза Г. К. Жуков, а руководство страны-победительницы приветствовало бойцов с трибуны ленинского мавзолея, - напоминает Зюганов. - К подножию мавзолея В. И. Ленина солдаты-победители бросили добытые в боях фашистские стяги, включая личный штандарт Гитлера".

Коммунисты считают, что во время парада в этом, юбилейном, году, необходимо обеспечить сохранение исторической достоверности.

"Полагаем недопустимым скрывать мавзолей В. И. Ленина за любого вида драпировкой и изменять его повседневный облик, столь значимый и дорогой для граждан страны. Пусть внуки победителей, маршируя по брусчатке Красной площади, впитывают в себя гордость за Победу и нетерпимость к фальсификаторам и хулителям нашей славной истории. Решение, о котором мы говорим, стало бы исключительно значимым шагом по защите идеалов патриотизма, народного сплочения перед лицом новых угроз и честного отношения к исторической правде", - говорится в открытом письме.

Партия ежегодно публично выступает против драпировки мавзолея во время парада Победы. В январе депутат от фракции Николай Харитонов озвучил это пожелание на пленарном заседании Госдумы, он также предложил во время парада в честь 75-летия Победы разместить портрет Иосифа Сталина на фасаде расположенного напротив ГУМа.

В этом году торжественное мероприятие, традиционно проходившее 9 мая, было перенесено из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.