Приезжающим в Арктику докторам будут выплачивать от 1,5 до 3 млн рублей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Минздраву РФ представить предложения по федеральным компенсациям для врачей и фельдшеров, которые приезжают на работу в Арктическую зону. Объем таких выплат может составить от 1,5 до 3 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба аппарата вице-премьера.

Сейчас подобные льготы уже предоставляют в отдельных регионах. Например, Мурманская область и Чукотка запустили программу "Арктический доктор", предусматривающую выплаты и льготы приехавшим медикам.

"Минздраву России поручено представить в правительство РФ предложения о внесении изменений в постановление правительства РФ от 26 декабря 2017 года №1640 "Об утверждении государственной программы РФ "Развитие здравоохранения" в части предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в Арктическую зону РФ в размере 3 млн рублей врачам и 1,5 млн рублей фельдшерам", - говорится в сообщении.

Программа "Арктический доктор", запущенная в работу в отдельных регионах, стала аналогом "Земского доктора". Она направлена на привлечение медицинских кадров в села и города Арктической зоны.