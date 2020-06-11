В Петербург пытались ввезти 18 тонн сербской черешни в коробках с логотипом ФК "Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Таможенники задержали в Санкт-Петербурге партию из 18 тонн контрафактной сербской черешни, которую пытались ввести в Россию в ящиках с логотипами футбольного клуба "Зенит", сообщили журналистам в Северо-Западном таможенном управлении.

"В ходе проведения таможенного контроля должностные лица Южного таможенного поста выявили, что ягоды перемещаются в ящиках, закрытых картонными крышками, на которых было нанесено узнаваемое для всех жителей Петербурга обозначение, сходное с зарегистрированным в Российской Федерации товарным знаком "Зенит", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что около 18 тонн сербской черешни нашли в контейнере, товар принадлежит сербской фирме "Zenit Fruit Doo Beograd", название которой созвучно с названием петербургской команды.

При этом администрация ФК "Зенит" подтвердила таможенникам, что не давала разрешения на использование своего логотипа на ящиках с черешней, а также это может вызвать "репутационные потери" для команды.

"Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП России ("Незаконное использование чужого товарного знака"). Контрафактные товары изъяты", - отметили в ведомстве. Ягоды будут уничтожены по решению суда.