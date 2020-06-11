Эксперт: уровень циркуляции коронавируса в Москве и области с апреля снизился в 10 раз

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Уровень циркуляции коронавируса среди населения по Москве и Московской области упал в 10 раз по сравнению с апрелем. Об этом сообщил в четверг заместитель директора Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

"В нашем институте проведено 450 тыс. исследований от лиц из Московского региона. Циркуляция вируса по сравнению с апрелем уменьшилась в 10 раз", - сказал он.

ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 18 мая фиксировал падение уровня циркуляции коронавируса в Москве и Московской области в четыре - пять раз по сравнению с неделей ранее.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 7,3 млн человек, около 415 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 502 436 случаев заражения, выздоровели 261 150 человек, умерли 6 532. За последние сутки в Москве выявлен 1 436 новых случаев коронавируса, в Московской области - 724. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.