Верховный суд расширил возможности судей отказывать в направлении в СИЗО

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Верховный суд России расширил возможности судов для отказов в заключении подозреваемых под стражу. В принятом в четверг постановлении пленума Верховного суда, внесшего изменения в постановление "О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога" 2013 года, говорится, что суд может отказать в аресте даже в тех случаях, когда есть основания полагать, что подозреваемый может скрыться от следствия и суда, воспрепятствовать расследованию или продолжить преступную деятельность.

Без наличия таких данных ни одна из мер пресечения, устанавливаемых судом (заключение под стражу, домашний арест, залог и другие) не может быть избрана подозреваемому или обвиняемому, напомнил пленум. При этом такие выводы должны быть подкреплены "достаточными данными".

Новеллой стало разъяснение о том, что и при наличии таких данных суды могут отказать в отправке подозреваемого в СИЗО. "Судам следует иметь в виду, что наличие таких данных еще не свидетельствует о необходимости применения к лицу самой строгой меры пресечения в виде заключения под стражу", - пояснил пленум ВС. В прежней редакции постановления говорилось, что наличие таких обстоятельств "не всегда свидетельствует о необходимости продления срока содержания под стражей". Тем самым Верховный суд предложил судьям чаще применять альтернативные меры пресечения. "Решая вопрос об избрании меры пресечения и о продлении срока ее действия, суд обязан в каждом случае обсудить возможность применения в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления любой категории иной, более мягкой, чем заключение под стражу, меры пресечения вне зависимости от наличия ходатайства об этом сторон, а также от стадии производства по уголовному делу", - говорится в постановлении.