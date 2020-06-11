Межмузейный фестиваль о проблемах миграции "Точка перемещения" пройдет онлайн

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Второй межмузейный фестиваль "Точка перемещения", посвященный проблемам мигрантов и их культурной адаптации, пройдет онлайн с 15 по 21 июня, сообщили в четверг на пресс-конференции в ТАСС в онлайн-формате организаторы фестиваля.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню беженцев, который учрежден Генассамблеей ООН в 2000 году и отмечается 20 июня. Фестиваль "Точка перемещения", соединяющий музеи, профильные организации и людей с их личными историями для общего диалога о миграции, проходит в Москве с 2019 года. В нем участвуют Музей современного искусства "Гараж", Государственная Третьяковская галерея, Музей Москвы, различные центры интеграции и общественные организации для мигрантов и беженцев.

"Для современного мегаполиса, которым является Москва, миграция сейчас это и проблема, но и важнейший ресурс развития. Если мы говорим про историю Москвы, то, конечно же, мы должны признать и понять, что вся история вообще городского развития связана с миграциями. Я очень рада, что в таком чудесном содружестве музеев второй год подряд мы можем делать самое важное, что, пожалуй, может делать музей сделать сегодня для людей с миграционным опытом", - отметила генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова.

По ее словам, в этом году акцент будет сделан на исследовательском формате. "Мы решили пообщаться с нашими зарубежными коллегами и понять, каким образом они соединяют искусство и исследование миграции. 16 июня будет важная дискуссия - это будет сравнение опыта соединения междисциплинарного искусства в 2005 году и сегодня, в 2020 году", - рассказала Трапкова.

На следующий день, 17 июня, зрителей ждет дискуссия с участием режиссера документального кино, визуального антрополога Александрой Д'Онофрио. Еще в программе - цикл лекций "Современный мегаполис и миграционные потоки", дискуссия "Культурный багаж: презентации проектов и инициатив", круглый стол: "Остановит ли пандемия беженцев? Новые реалии глобального кризиса вынужденного перемещения" и другие.

Также подготовлена детская программа - юных зрителей ждут мастер-классы "Галерея русских типов": портреты Екатерины II, Александра Пушкина и Аристотеля Фиораванти, "В одном большом городе..." и другие мероприятия.

Культурная интеграция

"Для нас эта программа стала логичным продолжением нашей деятельности. В 2015 году мы создали отдел инклюзивных программ, это впервые в России был такой запущен отдельный проект. И в 2019 году появилось направление по работе с людьми, имеющими миграционный опыт. Тот год стал ударным, потому что если в 2017 году мы, так скажем, секретно запустили курсы русского языка и интеграции в русскую культуру для своих сотрудников, которые имеют миграционный опыт. И выяснилось, что им интереснее всего не учить русский язык, а ходить в музеи и театры и через это изучать русскую культуру", - рассказал директор музея "Гараж" Антон Белов.

Он добавил, что в этом году будет выпущена методичка по работе с людьми с миграционным опытом. "Пандемия вообще внесла свои коррективы в работу всех наших институций. Понятно, что наш фестиваль будет в этом году онлайн, он будет интересный, важный, и я вас призываю поучаствовать. Лично я собираюсь прослушать максимум этих конференций", - сказал Белов.

Заместитель генерального директора Третьяковской галереи по просветительской и издательской деятельности Марина Эльзессер отметила, что во время пандемии многие люди, оказавшись в условиях самоизоляции, задумались о положении людей, которые живут в условиях ограничений постоянно.

"Это и проблема мигрантов и беженцев, и проблема людей с ограниченными возможностями здоровья, которые не всегда могут свободно перемещаться и для них такое онлайн-существование - это основное течение жизни. Поэтому, мне кажется, должны быть какие-то корректировки приоритетов, какое-то пробуждение эмпатии, воспитание толерантности - я очень этого жду, мы очень на это надеемся", - сказала она.

Третьяковская галерея уже несколько лет занимается проблемой адаптации и культурной интеграции людей с миграционным опытом. "Сейчас у нас проходит проект "Культурная интеграция", ему чуть больше двух. Но уже до этого у нас проходили кинофестивали национальных кинематографий союзных республик. И эти кинопоказы всегда привлекали большое внимание национальных диаспор, проживающих в Москве", - поделилась Эльзессер.

"Проект "Культурная интеграция", а фестиваль "Точка перемещения" является его частью, он действительно имеет два возможных направления - с одной стороны, он адресован людям с миграционным опытом. И это не только экскурсии и творческие занятия с детьми, подростками и взрослыми, когда мы через произведения искусства пытаемся приблизить понимание русской культуры, традиций. Мы пытаемся вовлечь в коммуникацию, в участие в этих занятиях, в разговоры", - рассказала заместитель генерального директора Третьяковской галереи.

Изучение русского языка через искусство

Важным направлением она назвала помощь мигрантам в освоении русского языка. "И в этом направлении мы сотрудничаем со "Школой языков соседей", школой лингвистики ВШЭ. Со школой лингвистики мы работаем сейчас над методическими разработками по преподаванию русского языка как иностранного на базе собрания Третьяковской галереи. Планируется шесть таких уроков, которые могут быть очень полезны и людям с миграционным опытом, и экспатам, и людям, которые уехали из России и уехали далеко, но хотят, чтобы дети не теряли вот эту связь с исторической родиной, скажем так", - сообщила Эльзессер.

Другая важная часть миссии Третьяковки - работа с широкой аудиторией, "преодоление стереотипов, пробуждение интереса к жизни иных людей, к их традициям, их культуре". "Мне кажется, задача фестиваля "Точка пересечения" - действительно, сделать все эти проблемы более близкими и понятными, чтобы мы все сплоченно их решали. Потому что музеи - это те институции, которым люди доверяют. И мы должны использовать вот этот ресурс доверия, этот кредит доверия, чтобы донести какие-то очень важные социальные вопросы, обсуждать их в обществе и помогать вырабатывать правильные, с нашей точки зрения, позиции", - добавила заместитель гендиректора Третьяковки.

Организаторами фестиваля "Точка перемещения" выступают Государственная Третьяковская галерея, Музей современного искусства "Гараж", Музей Москвы, просветительский проект "Школа языков соседей", Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Интеграционный центр для детей беженцев и мигрантов "Такие же дети".