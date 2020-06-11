Минздрав призвал россиян не пренебрегать масочным режимом

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Минздрав России рекомендует жителям России не пренебрегать мерами профилактики новой коронавирусной инфекции, в том числе ношением масок, несмотря на снятие ограничений, введенных из-за пандемии.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

"Минздрав России призывает не пренебрегать правилами индивидуальной эпидбезопасности и сохранять приверженность масочному режиму", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в четверг.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что гражданам необходимо будет соблюдать масочный режим в ближайшие один-два месяца.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 502 436 случаев заражения, выздоровели 261 150 человек, умерли 6 532. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.